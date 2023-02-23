Konya Belediyesi Hataylı üreticiye can suyu oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay’a 10 tır besi ve süt yemi gönderdi. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yardımı ise deprem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay’da gerçekleştirdiği altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi çalışmaların yanında hayvan üreticileri içinde 10 TIR besi ve süt yemi gönderdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’da yaşamın normale dönmesi adına Konya’daki belediyeler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler olarak tek yürek olunduğunu ifade etti.
Atlay, Hatay’da büyük bir yıkıma neden olan depremin ilk gününden itibaren bölgede; arama-kurtarma ve koordinasyon, içme suyu temini, lojistik merkezi, mobil mutfak, ekmek fırını, barınma, gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç olan her alanda depremzedelerin yanında olmak için büyük bir özveri gösterdiklerini kaydetti.
Altay, ilçe belediyeleriyle birlikte bölgeye 600 TIR’dan fazla yardım malzemesi ulaştırdıklarını, geçtiğimiz hafta da 50 TIR un gönderdiklerini hatırlattı.