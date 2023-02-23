Depremzedelere geçici barınma merkezleri kurulmaya devam ediyor

Depremzedeler için geçici barınma merkezleri kurulmaya devam ediyor. Hatay'da depremzedeler için Yörük çadırlarından geçici barınma merkezi kuruldu. Kahramanmaraş'ta depremzedelerin geçici barınmasında kullanılacak konteynerlerin ilk bölümü şehre ulaştı.

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Hatay’da Geçici barınma merkezi olan Yörük çadırları depremzedeler için kuruldu.

Depremde büyük yıkıma uğrayan Antakya ilçesinde Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, konar göçerlerin kullandığı kıl çadırlar getirildi.

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, ilçede kamu ve vatandaşın desteğiyle temin edilen çadırların kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Kahramanmaraşta da bölgeye gönderilen ilk konteynerler şehre vardı. Konteynerler 6 kişilik bir ailenin ihtiyacını karşılayacak 2 oda, banyo ve tuvaletten oluşuyor.

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