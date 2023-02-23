Tuzla Belediyesi konteyner kent inşasına başladı

Tuzla Belediyesi, tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi’nin 2 konteyner kent yapacağını duyurdu.





Ayrıca Tuzla Belediyesi Başkanı Yazıcı, belediye tarafından yapılan, Kırıkhan’daki Aşevini ve kırsal kesimlerin ihtiyacına cevap verecek mobil aşevi aracında incelemelerde bulundu.



Ayrıca Başkan Yazıcı, bölgede depremzedelerin yaşadığı çadır kentlere giderek, depremzedeler ile tek tek sohbet etti.