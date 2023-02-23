Türk milletinin depremzedelere yardım ve destekleri sürüyor

Bitlis'te Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşler bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışladı.



Koçyiğit kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, AFAD İl Müdürlüğüne getirerek depremzedelere gönderdi.



Bisiklet için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışlayan kardeşlere hayırseverler bisiklet alarak sürpriz yaptı.



Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 9 torunlu Hüsniye Şahin , depremzedelere yardım için örgü makinesinin başına geçti.



Bere ve lif örerek deprem bölgesine gönderen Hüsniye Şahin, "Çok şey örecektim ama ipim yoktu. Çünkü bu eski bir makine özel ip kullanılıyor. Bu makinede kullandığımız ipler piyasada bulunmuyor" dedi.



Hüsniye Şahin, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen 'depremzedeler üşümesin' diyerek ilk etapta 6 bere ve çok sayıda lif ördü. Hüsniye Şahin bere ve lifleri depremzedeler için bölgeye gönderdi.



Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besici Hacı Süleyman Konateke ise parasının depremzedeler için kullanılması amacıyla danasını Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi'ne bağışladı.



Öte yandan, glütensiz yiyecekle beslenmek zorunda olan depremzedeler için çalışma yapan İl Müftülüğü personeli, bu ürünlerden oluşan gıda kolilerini bölgeye ulaştırıyor.