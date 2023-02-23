Mersin'de emlak derneğinden ev kiralarına tepki: "Elinizi vicdanınıza koyun"

Türk Milleti kenetlendi. Depremin açtığı yaralar devlet-millet el ele sarılmaya çalışıyor. Ancak fırsatçılar durmuyor. Mersin’de yoğun göçü fırsat bilen bazı ev sahipleri, kiraları insafsızca yükseltti.



Depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin’de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Kent göç almaya devam ediyor.



Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıktı. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor.



Kentte, 1 milyon 916 bin olan nüfus, depremzedelerin gelişi ile yüzde 40 arttı. En düşük ev kirası 3 bin TL'den 8 bin TL'ye çıktı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği İl Başkanı Ümit Mete, duruma tepki göstererek mülk sahiplerine seslendi.



Mete, fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini vurguladı.