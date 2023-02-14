Mersin'de emlakçılardan çağrı: "Yüksek kiraları şikayet edin"

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mersin'e yoğun göçü fırsat bilen bazı ev sahipleri, kiraları arttırdı.



Kent merkezindeki Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı.



Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, fahiş fiyat artışı yapan ev sahiplerini vicdanlı davranmaya davet etti.

Canpolat, yüksek kira ile karşılaşan vatandaşların ihbarda bulunmalarını istedi.