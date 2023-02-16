Ankara'da depremzedeye fahiş kira isyan ettirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok göç alan kentlerden biri Ankara oldu. Kente ev kiraları artışa geçti. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. "Kiraları fahiş artıran ev sahiplerini Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin." dedi.

Son Güncelleme:

Hem kiraları artırdılar, hem depremzedeye ev vermediler.

Depremlerin ardından en çok göç alan kentlerden Ankara'da ev kiraları artışa geçti. Ankara Emlakçılar Odası'na başvuran birçok depremzede, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi.

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, "Kiraları fahiş artıran ev sahiplerini Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin." uyarısında bulundu.

Mersin'de emlakçılardan çağrı: "Yüksek kiraları şikayet edin"Mersin'de emlakçılardan çağrı: "Yüksek kiraları şikayet edin"Yurt
# Ankara # ankara # deprem # depremzede

Benzer Videolar

Adıyaman sanayicisinden çağrı: "Göç önlenmeli" Adıyaman sanayicisinden çağrı: "Göç önlenmeli"
Deprem bölgesinde hızla yeni yaşam alanları kuruluyor Deprem bölgesinde hızla yeni yaşam alanları kuruluyor
Çadır kentte yaşam Çadır kentte yaşam
Deprem TMO'yu da vurdu: Mısır siloları yerle bir Deprem TMO'yu da vurdu: Mısır siloları yerle bir
Bakan Koca'nın başında olduğu ateşte kor parladı Bakan Koca'nın başında olduğu ateşte kor parladı
Depremin ilk anları polis telsizine böyle yansıdı Depremin ilk anları polis telsizine böyle yansıdı
Acun Ilıcalı bağış miktarlarını nasıl yuvarladı? Acun Ilıcalı bağış miktarlarını nasıl yuvarladı?
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağış
Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı Elbistan'da kaymakamlık ve belediye hizmetleri yeniden başladı
Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını böyle anlattı Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını böyle anlattı
Malatya'da konteyner kentler kurulacak Malatya'da konteyner kentler kurulacak
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu