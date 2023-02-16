Ankara'da depremzedeye fahiş kira isyan ettirdi

Hem kiraları artırdılar, hem depremzedeye ev vermediler.

Depremlerin ardından en çok göç alan kentlerden Ankara'da ev kiraları artışa geçti. Ankara Emlakçılar Odası'na başvuran birçok depremzede, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi.

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, "Kiraları fahiş artıran ev sahiplerini Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin." uyarısında bulundu.