Adıyaman sanayicisinden çağrı: "Göç önlenmeli"

Deprem yaraları sarılıyor. Bazı noktalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Peki bölge ekonomisi bu afetten nasıl etkilendi, kalkınması için neler yapılabilir. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gani Bereket Ulusal Kanal'a konuştu.

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Deprem yaraları sarılıyor. Bazı noktalarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Peki bölge ekonomisi bu afetten nasıl etkilendi, kalkınması için neler yapılabilir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gani Bereket Ulusal Kanal'a konuştu.

Bereket, göçün önlenmesini ve acil bir şekilde üretime geçilmesi gerektiğini söyledi.

# Adıyaman # deprem

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