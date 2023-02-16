Deprem bölgesinde hızla yeni yaşam alanları kuruluyor

Deprem bölgesine hızla yeni yaşam alanları kuruluyor. Bir yanda Okullarda depremzedeler ağırlanıyor, diğer yanda çadır kent ve konteynerler kuruluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bazı bölgelerde geçici barınma alanlarının inşasına başladı.

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Osmaniye'de okullar depremzedelerin hizmetine açıldı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye'deki okul binalarının deprem sınavından başarıyla geçtiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine de geçici barınma alanları kurmaya başladı.

Toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, spor alanları, anaokulu, okul, cami, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak.

Muş Valiliği ise Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde evleri zarar gören depremzedeler için 11 mahallede çadırkent kurdu.

Öte yandan Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, felaketten önce ve sonrasında kentin işlek caddelerinde havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

# çadır # deprem

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