Yurtlarda depremlerin yaraları sarılıyor

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılıyor. Depremzedeler geçici barınma alanlarına yerleştiriliyor. O noktalardan biri olan devlet yurtlarında ise vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra; sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği de sağlanıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtlara yerleşen depremzedeler acılarını unutmaya çalışıyor. Ispartada Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen 3 bin 549 depremzedenin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Depremzede, Murat Baykonderler, deprem anı aklına geldiğinde hala ayaklarının titrediğini söyledi.

Yaralar hala taze. Yaşadıkları felaketi gözleri dolarak anlatan Hüsnü Ergin “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.” dedi.

Adıyaman'da oturdukları ev göçen Taşar ailesi de Antalya’da devlet yurduna yerleştirildi.

Yurt odasında öğrencilerin bıraktığı erzaklarla karşılaşan Taşar Ailesi öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarına yerleştirilen vatandaşlara sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği de veriliyor.

# depremzede

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