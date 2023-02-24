Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye yükseldi

Depremden etkilenen bölgelerde hayvanlar da kurtarılmaya devam ediyor. Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye yükseldi...

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Diyarbakır'da yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye yükseldi.

İlk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan ve depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği sitede yıkım, son anda hayvan sever grupların uyarısı sonucu durduruldu. Binada çok sayıda kedi olduğu fark edildi.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede 12. kedi de kurtarıldı. 'Meloş' isimli kedi sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de de yıkılan binanın enkazında kalan 5 yavru kediyi, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Sağlık durumları iyi olan kedilerin, anne sütü destekli özel mamayla beslendikleri kaydedildi.

Malatya'da çevik kuvvet polislerinin hasarlı evin balkonundan kurtardıkları ve "Afitap" adını verdikleri köpek, sahibine teslim edildi.

# kedi # köpek # deprem

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