CKD 10. Olağan Genel Kurulu

"Cumhuriyetin 100 yılında 100 bin kadınla buluşuyoruz" fikriyle Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Ankara'da 10. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Ankara'da 10. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladı. Genel Kurul'a çok sayıda isim katıldı.

Söz alan Vatan Partisi Genel Saymanı Ş. Yıldırım Gençer, "CKD, uyuşturucuya, LGBT'ye karşı mücadelede önderlik ediyor" dedi. İktidar makamlarının kadınlara teslim edilmediği bir sistem içerisinde olduğumuza dikkat çeken Gençer, "CKD, Türk kadınının ve Türkiye'nin güvencesidir" şeklinde konuştu.

"Parolamız kadınlara yardım değil, istihdam" diyen Yeni Dünya İş Kadınları Platformu Başkanı Firdevs Külünk kadınların üretimine dikkat çekti.

Kamu-der Başkanı Cevdet Baştuğ ve Horasan Erenleri Derneği Başkanı Mehmet Şahin de söz aldı.

Son olarak CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Ulusal Kanal muhabiri Buse Gençtürk Böke'ye konuştu.

# CKD # tülin oygür # genel kurul

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