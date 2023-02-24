Dört Bakan'dan Malatya'da depremle ilgili önemli açıklamalar

Bakanlar bugün Malatya'da bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Ardından basın açıklaması yapıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kiracılara aylık kira yardımının 3 bin liraya çıktığını söyledi.

Bakan Soylu, konteyner evlerin hangi önceliklere göre tahsis edileceğini açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmaları konusunda bilgi verdi:

- Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyoruz" diyen Soylu, kalıcı konutlarda ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.



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