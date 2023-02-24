CHP yine bozgunculara sahip çıktı

Deprem yayınlarıyla bozgunculuk yapan Ekşi Sözlük, FOX TV, Halk TV ve TELE 1 kuruluşlarına CHP sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devleti hedef alarak, "İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" dedi.

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Kahramanmaraş depremleri üzerinden bozgunculuk yapanlara CHP kol kanat gerdi.

RTÜK, devleti hedef alan, bozgunculuk yapan medya kuruluşları FOX TV, Halk TV ve TELE 1 televizyonlarına üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi. BTK, Ekşi Sözlük'ü kapattı.

Bozgunculara sahip çıkan ise CHP oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu, sosyal medya paylaşımda devleti hedef almayı sürdürdü:

-  Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk ’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de RTÜK'ü suçladı. Özgür Özel, "devlet nerede?" söylemlerine yer vermek ve vatandaşın isyanını iletmek olduğunu savundu.

# chp # kemal kılıçdaroğlu # fox tv # halk tv # ekşi sözlük

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