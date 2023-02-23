RTÜK yalan haberciliğe karşı harekete geçti: Halk TV ve Tele1'e ceza yağdı

RTÜK deprem üzerinden yalan ve yanlış haber yapan kanallar için harekete geçti. RTÜK uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan medya kuruluşlarının ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınlara müsaade etmeyeceğini açıkladı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu , yanlışta ısrar eden, uyarıları dikkate almayan, yasaları hiçe sayan medya kuruluşlarının ülke barışına ve bütünlüğüne kasteden yayınlarının görmezden gelinemeyeceğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bu kapsamda yalan ve yanlış haber yapan, Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, FOX TV'de yayımlanan "Orta Sayfa" programında moderatörün AFAD'ın yardımları engellediğine yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

"Büyük Felaket Özel Yayın" programında, "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle de Halk TV'ye üst sınırdan 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca toplantıda bölgede "sistematik yağmacılık ve hırsızlık yapıldığı iddiaları" nedeniyle aynı kanala üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Üst Kurul toplantısında, Tele1'in "18 Dakika" programında yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası ve yine üst sınırdan 5 kez program durdurma cezası verildi.

Aynı kanalın "Forum" programında ise teyit edilmemiş kulaktan dolma bilginin gerçekmiş gibi anlatılması nedeniyle de üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

# rtük # halk tv # tele1

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