Çizgi filmde LGBT propagandası: Orhan Toker değerlendirdi

Batı'nın toplumu cinsiyetsizleştirme projesi bu kez, en masum çizgi filmlerden birine girdi. Kanada yapımı Caillou çizgi filminde iki kadın evlendirildi.

Dünya çapında 3-9 yaş arası milyonlarca çocuğun takip ettiği Caillou'nun “Caillou ve Leo suda oynuyor” adlı bölümünde, Leo karakterinin annesinin, bir kadınla eşcinsel evliliği konu alındı.

Çizgi filmde mutlulukla annesinin eşcinsel nikahını izlen Leo ve arkadaşı Caillou, iki kadının birbirini öptükleri anı da heyecanla alkışladı.

Sosyal medyada Dijital Baba ismiyle bilinen Orhan Toker, konuyu Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Toker, bu tür çizgi filmlerin çocukların psikolojisinde nasıl bir etki yaratacağını anlattı.

Toker, Çocuğun kendi cinsiyetinin getirdiği rolleri seçmede yaratılan karmaşanın ciddiyetine de dikkat çekti.

Toker, ailelere de çizgi film içeriklerinin çocuklara bir filtreden geçirilerek izletilmesi önerisinde bulundu.

Konu Vatan Partisi Öncü Kadın'ın da gündeminde. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yapılan dayatmaya tepki gösterdi.