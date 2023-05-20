Dünya basını Türkiye'deki seçimlere odaklandı: İkinci turu böyle yazdılar

Türkiye seçimlerine müdahale eden batının gözü cumhurbaşkanı 2. tur oylamasında. İlk turda Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen uluslararası yayın organlarında ikinci tur hesapları manşetleri süslüyor.

İngiliz yayın organı BBC, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçim sonuçlarının dünya çapında dalga yaratacağını vurguladı. BBC’ye göre Erdoğan, ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladı.

CNBC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki başarısının muhalefeti sersemlettiğini öne sürerek Türkiye'nin dünya için önemine vurgu yaptı. CNBC’ye konuşan Cribstone Strategic Macro danışmanlık firmasının kurucusu Kılıçdaroğlu için 'ortalamanın altında bir aday' ifadesini kullandı.

Financial Times ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki çıkışlarını, "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığı ile okuyucularına aktardı.

Alman basınında yer alan haberlerde ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili analizler yapıldı. Tagesspiegel gazetesi 'Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?' başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'nun mülteci karşıtı bir kampanya başlattığına çekti. Gazetede, "İlk turda kalp işaretleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürüten CHP'nin adayı, şimdi mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı'da birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun bizi hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını merak ediyor" değerlendirmeleri yer aldı.

Alman Zeit gazetesi Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy toplayabilmek için 'sağcı sloganlar' attığını belirtirken 'Artık kalpler ve yumuşak söylemler yok' başlığını kullandı. Tagesschau gazetesi ise Kılıçdaroğlu’nun mültecilere karşı saldırgan bir tavır benimsediğini yazdı. Gazete Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için aldığı sert tavrı 'Sinan Oğan'a taviz vermek' olarak yorumladı.

Fransız basını da Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için mülteciler konusunda sesini yükselttiğine dikkat çekti. Le Figaro gazetesi, "Kılıçdaroğlu'nun alışılmadık derecede sert bir üslupla dile getirdiği vaat, sandıktan üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenlere verilmiş bir mesaj gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Türkiye seçimlerini yakından takip eden Yunan basınına göre ikinci tur seçimler Kılıçdaroğlu için çıkmaza girdi. Kathimerini gazetesi muhalefete gelen şikayetlerin Kılıçdaroğlu'nu milliyetçiliğe ittiğini iddia ederken, CNN Yunanistan 'Erdoğan'ın zaferi ve Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi dönüşü' başlığını kullandı.