Ulusal Radyo 5 yaşında

Haziran 2018’de yayın hayatına başlayan Ulusal Radyo, 5. yaşını kutluyor.

Ulusal Radyo, "Türkiye'nin Öncü Sesi" sloganıyla bugüne kadar sayısız program, konuk, ödül ve geniş müzik yelpazesiyle dinleyicisiyle buluştu, buluşmaya devam ediyor.

5 yıllık süreçte yüzlerce siyasetçi, tiyatrocu, müzisyen, yazar, yönetmen ve bilim insanı ağırlandı, yüzlerce saat program yapıldı.

Siyasetten müziğe, tiyatrodan sinemaya, medyadan edebiyata kadar her alanda programlarıyla dinleyicilerin beğeniyle takip edilen Ulusal Radyo yeni döneme yeni projeleriyle hazırlanıyor.

Ulusal Radyo Genel Müdürü Ali Murat Engin, gelecek dönem projelerini anlattı:

- 5 yıllık yayın hayatı sürecinde Türkiye'nin sorunlarına çözüm olmayı, halkın sesi ve Türkiye'nin Öncü Sesi olmayı şiar edinen bir radyoyuz. Yaptığımız her yayında suya sabuna dokunuyoruz. Ortak yayınlarımız ile Türkiye'nin çıkış yolunu dinleyiciye aktarıyor, mücadele ediyoruz. Özgün programlarımız ile yeri gelince tiyatrocuların sorunlarına, yeri gelince müzik dünyasının derinlerine, yeri gelince Türk tarihine iniyoruz. Hiçbir programımız yapılmış olmak için yapılmıyor. Bilinçli olarak bozulmaya çalışılan kültürümüze sahip çıkıyor, canlı tutuyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Gelecekte de radyomuzun yayın alanlarını geliştirmek, daha geniş dinleyici kitlelerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.