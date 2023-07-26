Aile Bakanı gazetecilerle buluştu! Bakan'dan nafaka açıklaması

Mahinur Özdemir Göktaş, AK Partinin seçim vaatlerinden olan Aile ve Gençlik Bankası’nın hayata geçmesi için paydaşların çalıştığını söyledi. Evlenecek çifteler kredi ve ev kadınlarına destek olacak bankanın hayata geçeceği tarih ise henüz net değil.

Gazete ve Televizyonların Ankara temsilcileri ile buluşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesinin söz konusu olmadığını belirten Aile bakanı kanunun uygulanmasına ilişkin oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için de Adalet bakanlığı ile temas halinde olduklarına dikkat çekti.

- Ailenin güçlendirilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Ancak bu tartışmanın 6284 sayılı kanunundan ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Aileyi güçlendirmek şart evet. Bunun için farklı mecralarda çalışıyoruz ve bunları toplumla paylaşıyoruz. Ancak diğer yandan böyle bir tartışma söz konusu olamaz. 6284 bizim önemli bir kanunumuz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, süresiz nafaka konusunun da mağduriyet yarattığının altını çizdi.

- Ben süresiz nafaka konusunu da önemsiyorum. Bazı insanlar 1990’lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz.

Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti seçim beyannamesindeki vaatleri arasında yer alan, evlenecek gençlere uygun kredi, ev kadınlarına emeklilik gibi projeleri finanse edeceği söylenen Aile ve Gençlik Bankası hakkında da konuştu. Bakan projenin hayata geçeceği tarihin henüz netleşmediğini söyledi.