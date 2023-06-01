Türk Devriminin yıkılmaz kalesi, susturulamayan sesi Aydınlık Gazetesi 102 yaşında.

İlk olarak 1 Haziran 1921 tarihinde Dr. Şefik Hüsnü Değmer önderliğinde yayınlanan Aydınlık gazetesi, 102 yılı devirmeyi başardı.

Siyasi düşünce dergisi olarak işgal günlerinde Dr. Şefik Hüsnü önderliğinde İstanbul’da basılan Aydınlık, 1968 Devrimci Gençlik Hareketinin yükseldiği günlerde Kasım 1968 tarihinde Doğu Perinçek önderliğinde tekrar yayın hayatına atıldı

Asıl büyük atılımlarını 1978, 1993 ve 2011 yıllarında günlük gazete olarak yayımlanarak yaptı. Basındaki Batıcı etkiyi kırdı, okurları Türkiye gerçekleriyle buluşturdu. Her dönem etkili ve vatansever yayınlarıyla Türkiye tarihine de adını yazdırdı

Asıl büyük atılımlarını 1978, 1993 ve 2011 yıllarında günlük gazete olarak yayımlanarak yaptı.

Basındaki Batıcı etkiyi kırdı, okurları Türkiye gerçekleriyle buluşturdu. Her dönem etkili ve vatansever yayınlarıyla Türkiye tarihine de adını yazdırdı.

Aydınlık günümüze kadar sıradan bir gazete olarak değil, bir mücadele bayrağı oldu.

Devrimci çizgisi ve okurlarıyla her gün bir adım daha ileriye taşınan Aydınlık Gazetesi, böylece tarihe yön vermeye devam ediyor.