Ulusal Kanal Youtube'da tekrar yayında

Ulusal Kanal Youtube hesabı büyümeye devam ediyor.



internet korsanları tarafından saldırıya uğrayan Ulusal Kanal Youtube hesabı kurtarılarak yayın hayatına geri döndü.



Ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal Ulusal Kanal’ın Youtube hesabına dair önemi veriler paylaştı



Özdal, Şubat ayında Youtube'da 35 milyon 600 bin kez izlenen Ulusal Kanal’ın en çok hangi ülkelerden izlendiği bilgisini de paylaştı



Ulusal Kanal Youtube hesabından Ulusal Kanal canlı yayınını izleyebilir, Ulusal Kanal programlarını ve uzman isimlerin açıklamalarını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.