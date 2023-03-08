Ulusal Kanal Youtube'da tekrar yayında
Geçtiğimiz hafta internet korsanları tarafından saldırıya uğrayan Ulusal Kanal Youtube hesabı güvenlik için yayına kapatılmıştı. Şimdi ise Ulusal Kanal Youtube hesabı tekrar yayına açıldı. Tüm bu saldırılara rağmen Ulusal Kanal’ın youtube hesabı şubat ayında 35 milyon 600 bin kez izlendi.
Ulusal Kanal Youtube hesabı büyümeye devam ediyor.
internet korsanları tarafından saldırıya uğrayan Ulusal Kanal Youtube hesabı kurtarılarak yayın hayatına geri döndü.
Ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal Ulusal Kanal’ın Youtube hesabına dair önemi veriler paylaştı
Özdal, Şubat ayında Youtube'da 35 milyon 600 bin kez izlenen Ulusal Kanal’ın en çok hangi ülkelerden izlendiği bilgisini de paylaştı
Ulusal Kanal Youtube hesabından Ulusal Kanal canlı yayınını izleyebilir, Ulusal Kanal programlarını ve uzman isimlerin açıklamalarını Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.
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