Revealing Ukraine (Ukrayna Gerçekleri) Belgeseli - Oliver Stone - Türkçe Altyazılı izle

ABD'li yönetmen Oliver Stone'nun 'Ukraine on Fire'dan sonraki belgeseli Revealing Ukraine'nde (Ukrayna Gerçekleri) Ukrayna'daki CIA destekli turuncu darbe sürecini ve etkilerini ele alıyor. Stone, Ukrayna'daki renkli darbenin ABD'de nasıl tezgahlandığını ayrıntılı biçimde gözler önüne seriyor.

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2019 senesinde çekilen “ Revealing Ukraine ( Ukrayna Gerçekleri)” adlı belgeselde, Rusya’nın operasyonuna kadar Ukrayna’da gelişen politik ve sosyal mücadele ele alınıyor. 1991’de Sovyetler Birliği’nin, ABD tarafından Gorbaçov eli ile dağıtılmasından sonra Ukrayna’nın nasıl ele geçirildiği ve kapitalist oligarklar tarafından ABD eliyle nasıl paylaşıldığı anlatılıyor.

Belgeselde Oliver Stone’un Ukraynalı politikacılarla yaptığı röportajlar, ABD’nin kimleri kullanarak Ukrayna siyasetine yön verdiğini anlatıyor. Neonaziler ve Soros destekli sözde STK’ların önderliğindeki 2014 darbesi ve sonrasındaki olaylar, en ayrıntılı şekilde aktarılıyor. Joe Biden’in oğlu Hunter Biden’in Ukrayna ekonomisinden nasıl büyük paylar elde ettiği de açıklanıyor.

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