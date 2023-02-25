ABD Halk TV, TELE1, FOX TV ve Ekşi Sözlük'ün kışkırtıcı yayınlarına sahip çıktı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından, doğru olmayan haberler ve kışkırtıcı yayınlar yaparak ceza alan yayın kuruluşlarına Amerika Birleşik Devletleri sahip çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Türk Devletinin hedef alındığı yayınlar ve paylaşımlar için "ifade özgürlüğü" açıklaması yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, yıkıcı depremlerin ardından Türk Devletini hedef alan yayın ve içerikleriyle gündem olan Halk TV, TELE1 FOX TV ve Ekşi Sözlük'e sahip çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlayan kışkırtıcı içerikli yayınlar ve doğru olmayan haberler, önce sosyal medyada, ardından da internet siteleri ve televizyonlarda boy gösterdi.

Bu haberlerin yayılması ile birlikte Ekşi Sözlük'e BTK tarafından erişim engeli getirilmiş, ardından da TELE1, Halk TV ve FOX TV'ye yalan içeriklerle yayıncılık ilkelerine uymadıkları için program durdurma ve çeşitli para cezaları verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı verilen bu cezalar üzerine yaptığı açıklama ile Ekşi Sözlük, TELE1, Halk TV ve FOX TV'ye sahip çıktı.

Amerika Türk Devletini hedef alan yayın ve içerikleri ifade özgürlüğü olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanlığı "Ortaklarımızı kovuşturma başlatmaktan, televizyon kanallarına para cezası vermekten, internet sitelerini engellemekten, eleştirel bilgi paylaşımını bastırma ya da sansür ve otosansürü teşvik etme etkisi yaratabilecek diğer eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

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