Perinçek: “Biraz Avrasyacı biraz Atlantikçi olarak devam edemez"

Rusya merkezli yayın organı Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nin dış politikada hatalarını anlattı:

- Türkiye’de Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı iki ayrı konumda gözüküyor. Cumhurbaşkanımız daha Avrasya’ya yakın bir mevzide gözüküyor. Sayın Dışişlerini Bakanı da Atlantik’e yani Amerika’ya yakın bir mevzide gözüküyor. Bu sonuna kadar götürebileceğiniz bir durum değil. Biraz Avrasyacı olarak, biraz Atlantikçi olarak devam edemez. Bu denge değildir. Dengesizlik politikasıdır. Türkiye’nin bir ayağının Avrasya’da olması, bir ayağının Atlantik’te olması devam edecek bir politika değil. Siz ‘Hem Atlantikçiyim hem Rusya’nın dostuyum. Hem Rusya’ya düşmanlık bildirgelerini tekrarlarım hem de Rusya’ya ucuz enerji ver, ucuz doğalgaz ver, ucuz benzin ver, gel Doğu Akdeniz’deki Amerika tehlikesi karşısında beraber güvenliğimizi sağlayalım’ diyemezsiniz. Ya oradasın ya buradasın ikisi arasında yer yok. Bu Türkiye’nin güvenilirliğini, saygınlığını kaybetmesine yol açıyor.