Perinçek: “Biraz Avrasyacı biraz Atlantikçi olarak devam edemez"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nin dış politikasının “denge değil, dengesizlik politikası” olduğunu söyledi. Perinçek, “Biraz Avrasyacı olarak, biraz Atlantikçi olarak devam edemez. Bu denge değildir. Dengesizlik politikasıdır” dedi.
“DENGE DEĞİL DENGESİZLİK POLİTİKASI”
Rusya merkezli yayın organı Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nin dış politikada hatalarını anlattı:
- Türkiye’de Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı iki ayrı konumda gözüküyor. Cumhurbaşkanımız daha Avrasya’ya yakın bir mevzide gözüküyor. Sayın Dışişlerini Bakanı da Atlantik’e yani Amerika’ya yakın bir mevzide gözüküyor. Bu sonuna kadar götürebileceğiniz bir durum değil. Biraz Avrasyacı olarak, biraz Atlantikçi olarak devam edemez. Bu denge değildir. Dengesizlik politikasıdır. Türkiye’nin bir ayağının Avrasya’da olması, bir ayağının Atlantik’te olması devam edecek bir politika değil. Siz ‘Hem Atlantikçiyim hem Rusya’nın dostuyum. Hem Rusya’ya düşmanlık bildirgelerini tekrarlarım hem de Rusya’ya ucuz enerji ver, ucuz doğalgaz ver, ucuz benzin ver, gel Doğu Akdeniz’deki Amerika tehlikesi karşısında beraber güvenliğimizi sağlayalım’ diyemezsiniz. Ya oradasın ya buradasın ikisi arasında yer yok. Bu Türkiye’nin güvenilirliğini, saygınlığını kaybetmesine yol açıyor.
ABD’nin dünya efendiliği iddiasının sona erdiğini vurgulayan Perinçek, “Amerika bir üretim ekonomisiyle değil, finans sistemiyle, dolar ihraç ederek dünyanın haracını yiyordu. Şimdi o haracı toplayamıyor. Şimdi dolar değişimi daralmaya başladı, milli paralarla değişimler başladı, karşısına rakip paralar çıktı” dedi. Fransa, Almanya, İtalya’da milli seslerin yükseldiğine dikkat çeken Vatan Partisi Genel Başkanı, Avrupa’nın da ABD’ye direneceğini ifade etti.
Ukrayna savaşı uzarsa NATO’nun parçalanacağını söyleyen Perinçek, "Amerika ile birlikte Ukrayna’da Rusya’ya karşı bir tavra girmeye zorlandığı zaman Avrupa ülkeleri; öncelikle Almanya, sonrada Fransa olmak üzere NATO parçalanır. Türkiye de zaten NATO’nun üvey evladı. NATO Türkiye’yi düşman alıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya-Ukrayna cephesinde Atlantik ile Rusya arasındaki savaştaki ileri adımlar NATO’yu parçalayacak." ifadelerini kullandı
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi