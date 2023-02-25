PKK'dan deprem kışkırtıcılığı: Altılı Masanın yalanına sahip çıktı

PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan, altılı masanın "Asker sahaya geç indi" iddiasına sahip çıktı. Kalkan, “AKP ve MHP, orduyu vatandaşları depremden kurtarmaya sevk etmek yerine savaşa sevk ediyor” dedi.

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PKK/YPG terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarından Duran Kalkan terör örgütüne yakın bir sosyal medya kanalında konuştu.

PKK Elebaşı Duran Kalkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Altılı Masanın “askerin sahaya inmediği' şeklindeki muhalefet söylemine sahip çıktı. Kalkan, “AKP ve MHP orduyu vatandaşları depremden kurtarmaya sevk etmek yerine savaşa sevk ediyor” dedi.

PKK Elebaşı, CHP'den ve Millet İttifakı paydaşlarından bu konuda daha etkin bir tavır beklediğini söyledi. “Sadece HDP ile Emek Özgürlük İttifakı biraz tepki gösterdi ama CHP, Millet İttifakı içindeki diğer partiler mesela tutum koyabilirlerdi” ifadelerini kullandı:

- Kürt sorununa biraz daha müdahil olmalılar. Yardımları olduğu gibi devlete veriyor. AKP MHP kendi rantçı politikaları temelinde kullanıyor verilenleri.

Duran Kalkan, devletin depremzedelere yardım ulaştırırken Alevi ve Kürt vatandaşlara ayrımcılık yaptığı şeklindeki yaygarayı da bir kez daha dillendirdi. PKK elebaşı, depremin vurduğu kentlerde nüfusun yüzde 70'inin Kürtlerden oluştuğunu, örgütün de bu büyük felaket nedeniyle 'eylemsizlik kararı aldığını' savundu. Sözde 'eylemsizliğin' devamı için muhalefetin hükümete karşı daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

PKK Elebaşı Kalkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın depremler sonrası olağanüstü hâl ilan ettiğini de hatırlattı. OHAL şartları kullanılarak seçimlerde hile yapılacağını öne sürdü. Seçimlerim 14 Mayıs yapılacağına inanmadığını kaydetti:

- 3 ay olağanüstü hal ilan ettiler. Seçimi ertelemeyi gündeme getirdiler. Baskıyla hile yaparak. OHAL’de seçim mi olur?
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