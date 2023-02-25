Haluk Levent'ten Halk TV'ye anında yalanlama

CHP’nin yayın organı olarak bilinen Halk TV’nin bir iddiası daha anında yalanlandı. Medya Mahallesi adlı programın sunucusu Ayşenur Arslan, üst düzey bir devlet yetkilisinin Haluk Levent’i arayarak, “sen bu işleri yapamazsın toplanan parayı bize ver” dediğini öne sürdü.



İddianın mürekkebi kurumadan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Halk TV’ye telefonla bağladı. Levent, "beni üst düzey hiçbir yetkili aramadı, böyle bir şey de söylemedi” diyerek, Ayşenur Arslan’ın ortaya attığı iddiayı yalanladı.



İddiası anında yalanlanan Ayşenur Arslan “aydınlandım” demekle yetindi ve hiçbir şey olmamış gibi sorulara devam etti.



“Çadırlar depoda verilmiyor” iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Haluk Levent, deprem bölgesindeki işlerin devlet planlamasıyla yapılmasının gerekçelerini anlattı.