Ulusal Radyo'ya "kültür sanat yayıncılığı" ödülü verildi

Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nin sahiplerini buldu. Tiyatroya değer katan, katkı sunan ve aktif uygulayıcıları ödüllendirildi. Ulusal Radyo'da Uğur Atis ve Oğuz K. tarafından hazırlanan Türkiye'nin radyo yayıncılığı alanındaki tek tiyatro programı olan 'SahneVizyon', 'Kültür ve Sanat Haberciliği Ödülü' verildi.

Ödüller sahiplerini buldu. Bir ödülde Ulusal Radyo'da yayınlanan SahneVizyon'a verildi.

Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nin sahiplerini buldu. Tiyatroya değer katan, katkı sunan ve aktif uygulayıcıları ödüllendirildi.

İstanbul'da yapılan etkinlikte Türkiye’den 17 il ve yurt dışından 9 ülkede tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri törenle takdim edildi. Farklı kategorilerde 38 ödülün dağıtıldığı gece, Türk tiyatrosunun önemli isimlerini bir araya getirdi.

Uğur Atis ve Oğuz K. tarafından hazırlanan, Ulusal Radyo frekanslarında beş yıldır dinleyicilerle buluştukları, Türkiye'nin radyo yayıncılığı alanındaki tek tiyatro programı olan 'SahneVizyon', 'Kültür ve Sanat Haberciliği Ödülü' kategorisinin kazananı oldu.

Atis, ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm dünya devletleri tarafından tanınacağı günlere atfen aldı.