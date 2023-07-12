Ulusal Kanal'ın yeni Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman oldu
Görev Vakfı bünyesinde bulunan Ulusal Kanal'da yeni bir görevlendirme yapıldı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmenliğine Beyhan Korkman getirildi. Kararı Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu.
Üretenlerin, vatanseverlerin, Atatürkçülerin kanalı Ulusal Kanal'da yeni bir dönem başlıyor.
Görev Vakfı bünyesinde yer alan Ulusal Kanal'da yeni bir görevlendirme yapıldı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmenliğine, daha önce Aydinlik.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Beyhan Korkman getirildi. Kararı Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu.
Erkan Önsel, Ulusal Kanal’ı “Türkiye’ye çözümler üreten devrimci bir karargah” olarak nitelerken Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan yeni dönemde yeni atılımların müjdesini verdi.
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman da yeni dönemde Ulusal Kanal'ı zirveye taşımaya hedefiyle kolları sıvadıklarını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi