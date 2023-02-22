Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerine tepki yağdı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.



Marjinal çıkışları ile gündemden düşmeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise dayanışma içinde geçen bu günlerde tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.



Abdullah’ın, “Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter” ifadeleriyle attığı tweete kısa bir süre sonra binlerce kişi “Allah devletimize zeval vermesin” duasıyla yorum yaptı.