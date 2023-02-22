Bolu Belediyesinde kredi tartışması: Meclis üyesinden Özcan'a saldırı

Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde, AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, Özcan’a su şişeleri fırlatarak üzerine yürüdü.

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısında Adıyaman'daki depremzede vatandaşlar için yapılacak yardım çalışmaları gündemiyle toplandı. Toplantı sırasında AK Parti grubu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında gerginlik yaşandı.

Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Başkan Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AK Parti grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Meclis'te tansiyon yükseldi.

Salonda AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Özcan arasında atışma başladı. İkili arasında sözlü tansiyonun yükselmesiyle Başkan Özcan, oylamayı başlattı. Oylama sırasında AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, önünde bulunan su şişesini Özcan’a fırlattı. Çınar'ın Özcan'a, "ahlaksız" ve "pislik adam" dediği duyuldu.

Çınar’ın saldırısı sonrası salona zabıta ekipleri geldi. Çınar, salondan çıkmaya hazırlanırken, yeniden Özcan’a saldırıda bulundu.

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