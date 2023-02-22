Erdoğan'dan Kızılay'ı eleştirenlere sert yanıt: "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz"
Osmaniye'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’a yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Erdoğan, "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Kızılay'ı eleştirenlere sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:
- Çıkmış bir tanesi, "Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik?" diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Bu Kızılay günde 2 buçuk milyon insana yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir.
Kaynak: Anadolu Ajansı