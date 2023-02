Erdoğan'dan Kızılay'ı eleştirenlere sert yanıt: "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Kızılay'ı eleştirenlere sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

- Çıkmış bir tanesi, "Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik?" diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Bu Kızılay günde 2 buçuk milyon insana yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir.