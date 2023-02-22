Soylu: "Kira artışı istismar meselesidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki depremlerle ilgili son durumu AFAD Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirdi:

- Kamuoyuna bildirdiğimiz gibi 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 18'i ağır olmak üzere 562 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bakan Soylu hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi:

- Bu tespit çalışmasındaki ortaya çıkan sonuçlar, nihai sonuçlar değildir. Yani evi orta hasarlı çıkan bir vatandaşımız, 'benim evimin tekrar değerlendirilmesini istiyorum' dediği andan itibaren değerlendirilecektir. Bugünden önceki tüm yaşadığımız afetlerde, depremlerde karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir ve devam etmektedir.

Süleyman Soylu, eşya yardımı miktarının 2-3 gün içinde açıklanacağını belirtti:

- Hem AFAD hem de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız eşya yardımını birlikte yapabilecektir. İki-üç gün sonra da eşya yardımı miktarı açıklanacaktır, elimizde bir miktar var, aslında yılbaşı belirlediğimiz bir miktar. Ama onu nereye, ne kadar götürebiliriz konusunda bir çalışma gerçekleşiyor.

Bakan Soylu, afet bölgesindeki kira artışlarını da istismar olarak değerlendirdi:

- Kiraların birden ciddi bir şekilde yükseliyor olması ayrı bir istismar meselesidir. Ayıptır, günahtır.

Soylu, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına imkanı olan vatandaşları davet etti.



