Atışkan Alçı grevinde 236. gününde: İşçiler Perinçek'le görüştü

Atışkan Alçı işçileri grevin 236'ncı gününde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.



Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan da bu mücadelenin yanında olduklarını belirtti.



İşverenle masaya oturmak için ortak bir yol belirlendi.



Kristal-İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, işçilerin üretime devam etmek istediklerini aktardı.