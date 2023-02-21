Atışkan Alçı grevinde 236. gününde: İşçiler Perinçek'le görüştü

Eskişehir'den Atışkan Alçı işçileri, grevlerinin 236'ncı gününde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le görüştü. 98 işçiyle sürdürülen grev, Genel Başkan Doğu Perinçek tarafından takdir edildi. İşverenle masaya oturmak için ortak adımların atılacağı öğrenildi.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Atışkan Alçı işçileri grevin 236'ncı gününde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü.

Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan da bu mücadelenin yanında olduklarını belirtti.

İşverenle masaya oturmak için ortak bir yol belirlendi.

Kristal-İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı, işçilerin üretime devam etmek istediklerini aktardı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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