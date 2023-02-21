Altılı Masa'dan sonra gizli ortağı HDP de "seçim" dedi

Türkiye depremlerin açtığı hasarı onarmaya odaklanırken 6’lı masa ve 7. ortak HDP'nin gündeminde seçimler vardı.

Tartışmanın fitilini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklama ile ateşledi. Sonra diğer liderler konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır’da gazetecilerin sorusuna “Bence seçimler zamanında yapılacak” diyerek kısa bir yanıt verdi. Ardından Fatih Altaylı’ya konuştu, “Ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar” dedi.

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını belirten Akşener’e göre “depremden etkilenen 8 ilde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok.” Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay’ın sorunlu olduğunu belirten Akşener, “ama çözüm bulunur. Yeter ki, birileri bu kentlerdeki ortamdan çıkar sağlama çabası içinde olmasın” ifadelerini kullandı.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da seçimi ertelemenin darbe olduğunu savundu. Demirtaş, “Seçim erteleme demek darbe yapmak demektir. Darbecilere ne yapılıyorsa halk yine onu yapar, tıpkı 15 Temmuz’daki gibi halka direnme hakkı doğar. Herkes aklını başına almalı, kimse darbeciliğe özenmemeli” ifadelerini kullandı.

Altılı Masa ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da seçim tartışmasını sürdüren liderleriler arasına girdi. “Herkes anayasanın açık hükümlerine uymak zorunda” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise seçimin ertelenemeyeceğini belirtti. “seçimi ertelemek sivil darbedir” ifadelerini kullandı.