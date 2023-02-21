CHP Grup Toplantısı - 24 Ocak 2023 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (TAMAMI)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. Vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın portresi toplantı salonunda ön sıraya konuldu.
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