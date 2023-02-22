Perinçek Azerbaycan-Rusya ortak toplantısında konuştu: "Yeni bir dünya kuruluyor"

Azerbaycan Avrasya Uzman ve Analitik Merkezi ve Rusya Bakü Büyükelçiliği ortaklığında “Azerbaycan, Avrasya’daki Entegrasyon Girişimlerinin Buluştuğu Yerdir” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya onur konuğu olarak katılan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Perinçek konuşmasında, "yükselen Avrasya" vurgusu yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'in konuşması şu şekilde:

Sayın Başkan,

Sayın Büyükelçi,

Aziz Dostlar,

Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan Büyükelçiliği ile Azerbaycan Avrasya Uzman ve Analitik Merkezi’nin düzenlediği “Avrasya’da Ekonomik İşbirliği” Toplantısı’nda bize sesimizi duyurma olanağı verdiğiniz için teşekkür ediyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Aziz Dostlar,

Avrasya, yalnız bir coğrafyanın adı değildir.

Avrasya, devlet kuruculuğunun, büyük imparatorluklar kıtasının adıdır.

Avrasya, kadim dünyanın medeniyet birikiminin mekânıdır.

Avrasya, insanlığın erdemler birikiminin iklimidir.

Avrasya, çöken Atlantik sistemi karşısında, Yeni Dünyanın kurucusudur.

Avrasya, insanlığın önündeki büyük atılımın adresidir.

Evet Değerli Arkadaşlar, yeni bir dünya kuruluyor.

Dünya Avrasya Çağına girmiştir. Avrasya’dan yeni bir medeniyet yükseliyor.

Bizler Yeni Dünyanın kurucularıyız.

Yükselen Avrasya Medeniyetinin Rusyalı, Azerbaycanlı ve Türkiyeli öncüleri olarak bu anlamlı toplantıda buluştuk.

Hepimizin vatanı var. Ancak Avrasya bizim büyük vatanımızdır.

O Büyük Vatanın vatandaşları olarak, hepimiz İskitleriz.

Büyük Rus Şairi Aleksander Blok “İskitler” şiirini yüzyıl önce, 1918 yılında yazmıştı ama o Asyalı meydan okuma bugün de geçerlidir. İlk ve son dörtlüsünü Asyalı gururuyla okuyorum:

Siz milyonlarsınız. Biz kıyamet kadar,

Deneyin savaşmayı bizle!

İskitleriz! Serde Asyalılık var,

Bu çekik ve bu aç gözlerimizle!

Son kez kendine gel, ey eski dünya!

Emek ve barış şölenidir,

Son kez kardeş şölende buluşmaya

Çağırıyor herkesi bu barbar lir!

Sayın Dostlar,

Biz, Azerbaycan Türkleri, Ruslar ve Türkiye Türkleri olarak bugün Avrasya’nın ön cephesindeyiz. Dün Atlantik sistemine karşı Karabağ’da savaştık ve nöbetteyiz. Bugün Ukrayna cephesinde savaşıyoruz. Yine Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde savaşıyoruz ve Doğu Akdeniz’de ABD namlularına karşı tetikteyiz. Çinli dostlarımız da, Tayvan Boğazı’nda ABD’nin her saldırısına yanıt vermeye hazırlar.

Konuşmama izninizle güvenlik cephesinden başladım. Çünkü ekonomi, ancak güvenlik içinde gelişir. Biz Asyalılar binlerce yıldır İpek Yolu’nun güvenliğini sağlıyoruz. Bugün de hepimiz enerji yollarının bekçisiyiz ve dünya barışı bizden sorulur.

Aziz Dostlar,

Batının Neoliberal denen ekonomisi çökmektedir. ABD, Dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir Haraç imparatorluğu kurmuştu. Kağıda yeşil mürekkeple Dolar yazıp insanlığın emek ürünlerini yağmalıyordu. Ama artık Dolar saltanatının sonuna geldik.

Günümüzde insanlık, emperyalist kapitalizmin tahakküm ve tehdidi altında, özel mülkiyetle, özel çıkarcılıkla ve bencillikle çözemeyeceği sorunlarla karşı karşıyadır. Kapitalizm, yalnız doğayı değil, insanın kendisini de yıkıma uğratmaktadır. Gelişen her toplum, ancak kapitalizmin sınırlarını zorlayarak ve aşarak kendisine hayat ve ilerleme alanı bulabilir.

Dünya ekonomisinin ağırlığı artık Asya’dadır.

Dünyanın en çalışkan ve yetenekli insan gücü Asya’dadır.

Dünyanın büyük üreticisi Asya’dır. “Innovation” denen yaratıcılık, icatlar Asya’dan yükseliyor.

Dünyanın enerji kaynakları Asya’dadır, özellikle Batı Asya’dadır.

En önemlisi, Avrasya, umutların ve iyimserliğin kıtasıdır.

Avrasya, insanlığın geleceğini kuracak büyük gücün coğrafyasıdır.

Çin, Hindistan, Rusya, Orta Asya ülkeleri, Vietnam, Türkiye, Azerbaycan ve İran’ın dünya ekonomisinin büyümesindeki paylarının toplamı yüzde 70’i buluyor. ABD ve AB’nin toplamı ise, yüzde 16’dır. Asya’nın büyümeye katkısı, Atlantik ülkelerinin dört katından fazladır. Dünyada icatların ve sanatın öncülüğü de artık Asya’dadır.

Önemle vurgulamak gerekiyor: Kurulmakta olan Yeni Dünya, emperyalist kapitalist sistemin yeni bir aşaması değil, yeni bir medeniyettir.

Yeni Medeniyet, bireyciliğe karşı toplumcu felsefeye sahiptir.

Yeni Medeniyet, özel çıkarcılığa karşı kamu çıkarını getirmektedir.

Yeni Medeniyet, dünya tefeciliğinin faizci sistemine isyan eden, emekle yaratılan üretim uygarlığıdır.

Yeni Medeniyet, kamu önderliği ile özel girişimi, milletin çıkarı temelinde birleştiren karma ekonomiyle inşa ediliyor.

Yeni Medeniyet, dinci ve mezhepçi yobazlığa, etnik bölücülüğe ve emperyalizmin aleti olan terörizme karşıdır. Bu açıdan dünyevidir, laiktir ve aydınlanmacıdır.

Yeni Medeniyet, emperyalizmi dizginlediği ve uluslararası ilişkilere adaleti getirdiği için, hem yurtta hem de cihanda barışçıdır.

Yeni Medeniyetin adı, Avrasya Medeniyetidir.

Avrasya Medeniyeti, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı devletlerin bağımsızlığı, eşitliği ve karşılıklı çıkarı temelinde barışçı bir dünya iklimi yaratmaktadır.

Çöken Atlantik medeniyeti, sömürü, elkoyma, yağma ve birkaç büyük devletin silahlı üstünlüğü temelinde yükselmişti.

Yeni Medeniyet, Paylaşarak Gelişme ekseninde yükseliyor.

Yeni Medeniyet, ülkelerin bağımsızlığı, hümanizm, üretim ekonomisi, halkçılık, kamuculuk, devletçilik, planlama, dünyevilik/aydınlanma, demokrasi ve devrimcilik programıyla kuruluyor.

Yeni Medeniyetin kurucuları, emperyalizme isyan eden devletler ile insanca ve özgürce yaşamak isteyen halklardır.

Bu tarihî mücadelenin esas gücü, bağımsızlık isteyen millî devletlerdir.

Aziz Dostlar,

Yeni Dünyanın kurucusu olan Avrasya Devletlerinin ekonomileri birbirini tamamlıyor.

Avrasya ekonomisi, doğal kaynakları, enerjisi, sanayisi, tarımı ve yetenekli insan gücüyle yalnız Avrasya halklarının değil, bütün insanlığın refahına ve zenginleşmesine önderlik edecek birikime sahiptir.

Şanghay İşbirliği Örgütü başta olmak üzere, Avrasya’da kurulan bütün kıtasal ve bölgesel işbirliği örgütlerini genişletmeli ve geliştirmeliyiz. Türkiye ve Azerbaycan, Türk Devletleri Teşkilâtı ile birlikte Avrasya’nın Rusya ve Çin dostluğuyla birleşmesi ve ilerlemesine önemli katkıda bulunacaklardır.

Hegemonyacı ABD’nin Avrasya ülkelerine karşı uyguladığı ambargoları, yaptırımları, müdahaleleri tanımadığımız zaman, ABD’nin kendisi yaptırıma uğrayacaktır.

Bu toplantıda buluşan Rusya, Azerbaycan ve Türkiye, Karabağ Savaşında Kafkaslar’a barış getiren bir model yaratmışlardır. Bu model, Karadeniz’den Doğu Akdeniz ve Hürmüz Boğazına kadar bütün bölgemiz için güvenlik modelidir. Oluşturduğumuz birliğe İran, Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerini de kattığımız zaman, yalnız bölge barışına değil dünya barışına hizmet eden çok güçlü bir atılımı gerçekleştirmiş olacağız.

Dahası devletlerimizin oluşturduğu bu beraberliği, ekonomik işbirliği alanına yaymanın zamanıdır.

Ülkelerimiz arasında her alandaki duvarı kaldırmalı, emek, mal, sermaye, teknoloji, kültür ve kardeşlik dolaşımını özgürleştirmeliyiz.

İpek Yolu’nun doğal ortakları olarak, bu yolun dünya ekonomisine getireceği zenginlikleri Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte yaratabiliriz.

Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’ı hem Asya’ya ve hem de Batı’ya bağlayan yolları birlikte inşa edebilir ve güvenliğini sağlayabiliriz.

Türkiye’yi Doğu ile Batı arasında enerji ulaşımını sağlayan bir köprü konumuna getirebiliriz.

ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları tanımıyoruz. Bu yaptırımları, Azerbaycan, Rusya ve Türkiye için Altın Fırsata çevirebiliriz. Vatan Partisi olarak, bu konuda Rusya Federasyonu ile önemli çalışmalara başladık.

Önerilerimiz şunlardır:

İstanbul’u ve Baku’yu Uluslararası Finans Merkezi yaparız ve sermaye dolaşımına uygulanan ambargoları etkisiz kılabiliriz.

Turizm alanında büyük bir atılımı örgütleyebiliriz.

İstanbul Havalimanını ve Azerbaycan havalimanlarını Rusya’nın bütün dünya ile hava trafiğini sağlayan bir ulaşım ağının merkezleri yaparız.

Ülkelerimiz arasında ticareti yeni boyutlara açabiliriz.

Tarım ve hayvancılık ürünlerinde ülkelerimizin gıda güvenliğini sağlarız.

Savunma sanayilerimizi dünya ölçeğinde gelişme yeteneğine ulaştırırız.

Bilişim güvenliğini birlikte sağlarız.

Bilimsel araştırmada insan odaklı millî atılımları gerçekleştiririz.

Asya Çağı Üniversitelerini birlikte inşa eder ve 21. Yüzyılın öncü kadrolarını yetiştiririz.

KKTC ve Abhazya’nın tanınmasını sağlayabiliriz.

Kırım ve Dombas bölgesindeki Cumhuriyetlerin Rusya Federasyonuyla bütünleşmelerini tanımak, ülkelerimiz yanında bütün Avrasya ülkelerinin ve insanlığın yararınadır.

Aziz Kardeşlerim,

Yarın yedi iklimde zafer, Avrasya Medeniyeti’nin olacaktır. Çünkü Avrasya Medeniyeti, Batının ihanet ettiği Hümanizmin Doğuda yeniden doğuşudur.

Hepinizi Asya’nın özgüveni, kararlılığı ve insan sevgisiyle selamlıyor ve saygılar sunuyorum.