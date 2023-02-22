Sosyal medyadaki yeni iftira Mehmetçik’in yağmacılık yaptığı oldu

Kara propaganda, yalan, korku, fitne ve bozgunculuğun merkez üssü sosyal medyadaki yeni iftira Mehmetçik’in yağmacılık yaptığı oldu. “Devlet yok”, “asker yok” siyasetleri, Türk Milletinin hizmetinde olan Mehmetçik’e alçakça bir saldırıya yol verdi.

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Önce “devlet yok”, “asker yok” dediler şimdi de “asker yağmacı” yalanını sosyal ağlara servis ettiler. Gazeteci kisvesi altında PKK’ya müzahir bir kişi, Gaziantep’te Mehmetçik’in deprem bölgesine gelen yardımları çaldığı iftirasını ortaya attı.

Görüntülerde askeri kamuflajlı iki kişinin resmi araçta sivil araca malzeme aktardığı yer alıyor. Videonun arkasındaki ses ise askerin yardım malzemelerini çaldığını söylüyor. Kendisine gazeteci diyen PKK’ya müzahir yayın organında görevli olduğu anlaşılan Barış Bozan isimli Twitter kullanıcısı da bu görüntüleri yayıyor.


İlk bakışta bile yalan olduğu anlaşılan iddia ile ilgili İletişim Başkanlığı’ndan bilgilendirme yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Askerler yardım aracındaki kolileri yağmalıyor” iddiasıyla paylaşılan görüntüler doğru olmadığını açıkladı:

- Yapılan inceleme sonucunda, görüntülerdeki askerimizin Gaziantep Valiliğinden gerekli izinleri alarak komutanlarının da müsaadesiyle acil yardım bekleyen vatandaşlarımıza, kendi araçlarını kullanarak yardım kolilerini ulaştırdığı tespit edilmiştir. Söz konusu görüntüler, 12 Şubat’ta Gaziantep ilinin Islahiye ilçesinde kayda alınmıştır.
# mehmetçik # yağma # iftira # pkk

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