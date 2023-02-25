Türkiye Gençlik Birliği Mehmetçikle omuz omuza çadır kurdu

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri deprem bölgelerindeki depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler çadırkent bölgelerinde gönüllü olarak görev alıyor.



Kahramanmaraş Afşin'deki çadırkent bölgesinde görev alan TGB'lilerin Mehmetçikle birlikte çadır kurduğu görüntüler kameralarımıza işte böyle yansıdı.

TGB üyeleri çadırkentlerin kurulduğu günden bu yana bölgede gönüllü olarak çalışarak depremzedelere bir nebze olsun yardım etmeye devam ediyor.