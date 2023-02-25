İzmir'de deprem sonrası hasarlı binaların yıkımında sona gelindi

İzmir’de depremde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı.



Ege Denizi’nde 30 Ekim 2020’de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi’nin 23 kilometre açığında deprem yaşanmıştı. 6,6 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 15 saniye sürdü. 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları kamu ve diğer kuruluşların iş birliğiyle sarılsa da, kaybedilen canların acısı hala yüreğimizi yakıyor.



Sığacık Mahallesi’nde tusunamiye neden olan depremin asıl yıkıcı etkisi, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde oldu. Alüvyon zemine sahip bu bölgede depremin hemen ardından 9 bina tamamen veya kısmen yıkıldı. Bazı binalar da ağır hasar aldı.



Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı. 9 bin 49 yapının depremden etkilendiği tespit edildi. 35 binanın acil yıkılmasına karar verildi ve yıkıldı. 175 bin 636 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.



Müdürlükten alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar alan 633 binadan 58’i kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadı. Geri kalan 575 binanın da yıkım süreci tamamlandı.