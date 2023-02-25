İzmir'de deprem sonrası hasarlı binaların yıkımında sona gelindi

30 Ekim 2020 günü İzmir merkezli 6,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkım süreci tamamlandı. 633 binadan 58’inin kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadığı bildirildi. Geri kalan 575 binanın yıkım sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Son Güncelleme:

İzmir’de depremde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı.

Ege Denizi’nde 30 Ekim 2020’de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi’nin 23 kilometre açığında deprem yaşanmıştı. 6,6 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 15 saniye sürdü. 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları kamu ve diğer kuruluşların iş birliğiyle sarılsa da, kaybedilen canların acısı hala yüreğimizi yakıyor.

Sığacık Mahallesi’nde tusunamiye neden olan depremin asıl yıkıcı etkisi, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde oldu. Alüvyon zemine sahip bu bölgede depremin hemen ardından 9 bina tamamen veya kısmen yıkıldı. Bazı binalar da ağır hasar aldı.

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı. 9 bin 49 yapının depremden etkilendiği tespit edildi. 35 binanın acil yıkılmasına karar verildi ve yıkıldı. 175 bin 636 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.

Müdürlükten alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar alan 633 binadan 58’i kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadı. Geri kalan 575 binanın da yıkım süreci tamamlandı.

# İzmir # izmir # deprem # Seferihisar

Benzer Videolar

İzmir'in deprem bütçesi reklamın yarısı kadar İzmir'in deprem bütçesi reklamın yarısı kadar
Hataylı depremzede çiftçiler: "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz" Hataylı depremzede çiftçiler: "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"
Kışkırtıcı deprem paylaşımlarına ceza yağdı Kışkırtıcı deprem paylaşımlarına ceza yağdı
Tek harf yüzünden "Ölü" gözüküyordu: Hata düzeltildi Tek harf yüzünden "Ölü" gözüküyordu: Hata düzeltildi
"Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım" derken dolandırılmayın "Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım" derken dolandırılmayın
Bina yapalım derken bina yıktılar Bina yapalım derken bina yıktılar
"Muhalefetten bir şey olmayacağını depremde gördük" "Muhalefetten bir şey olmayacağını depremde gördük"
"Akşener ve Kılıçdaroğlu keşke aynı duyguyu yaşayabilseydi " "Akşener ve Kılıçdaroğlu keşke aynı duyguyu yaşayabilseydi "
“Sağlık hizmeti götüremediğimiz hiçbir vatandaşımız yok” “Sağlık hizmeti götüremediğimiz hiçbir vatandaşımız yok”
Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara akıl ve zeka oyunu dağıttı Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara akıl ve zeka oyunu dağıttı
Enkaz içindeki kültür korunacak Enkaz içindeki kültür korunacak
Deprem bölgesinde devlet-millet el ele Deprem bölgesinde devlet-millet el ele
Çok Okunanlar
1 Türkiye'de deprem riski en az olan iller ve ilçeleri neler?
2 Rusya içindeki çok bilinmeyen özerk Türk Cumhuriyetleri
3 Naci Görür olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! İstanbul'dan sonra o ili de uyardı
4 Macron'dan Türkçe mesaj
5 25 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları