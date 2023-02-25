İzmir'in deprem bütçesi erimeye devam ediyor: Reklamın yarısı

İzmir deprem riski en yüksek illerin başında geliyor. 2020'de yıkıcı bir deprem yaşamasına rağmen dersler çıkarılmadı. 2023 yılında 25 milyar 900 bin liralık belediye bütçesinin 68 milyarı sadece Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına ayrıldı. Bu bütçe CHP’li Belediyenin yönettiği genel bütçenin yüzde 0,27’sine denk geldi.



CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 bütçesi 5 bakanlığın bütçesinden fazla. Ancak buna rağmen reklama ayrılan Temsil ve Tanıtım Giderlerinin kentsel dönüşüme ayrılan paranın 2 katı olması dikkatlerden kaçmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetimindeki belediye reklam için 2023 yılında 140 milyon 750 bin lira ayırdı.



2020 yılında 117 vatandaşımızın ölümüne neden olan yıkıcı Sisam depreminden sonra kentsel dönüşüm bütçesinin her geçen yıl eridiği görüldü. 2021 yılında Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına yüzde 0,66, 2022 yılında yüzde 0,41, 2023 yılında ise yüzde 0,27 oranında bütçe ayrıldı.



Bütçede Deprem Riski Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına ayrılan bütçe de yüzde 1’i bulmadı. 2023 yılında bu başkanlığın bütçesi 127 milyon 888 bin lira olarak belirlendi. Bu rakam genel bütçenin yüzde 0,51’ine denk geldi.



9 binanın yıkıldığı 2020 yılındaki depremin ardından Deprem Riski Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına 2021 yılında yüzde 0,11, 2022 yılında yüzde 0,61 2023 yılında yüzde 0,23 oranında genel bütçeden para ayrıldı.



İzmir’de yıkıma neden olan deprem, belediye bütçesinde depreme karşı alınacak tedbirlerde ciddi artışlara neden olmadı. Fakat İzmir'in bin 100 kilometre uzağındaki Kahramanmaraş depremleri bu düşük bütçenin gözden geçirilmesinin önemini ortaya koydu.



Son depremlerde bölgeyi ziyaret ederken “devlet yok” açıklamalarıyla dikkat çeken CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 yılı bütçesinin yüzde 10’unu kentsel dönüşüme ayıracağını taahhüt etti. Soyer bu konuda hükümetin de adım atmasını beklediğini bildirdi.