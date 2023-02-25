Kışkırtıcı deprem paylaşımlarına ceza yağdı: Gözaltı 140 ulaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, depreme ilişkin yanıltıcı ve kışkırtıcı paylaşım yapanlara yönelik gözaltı sayısının 140'a yükseldiği açıklandı.



Yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada halk üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yapan 985 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı, 570 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.



Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda 140 şüphelinin ise gözaltına alındığı, 27’sinin tutuklandığı belirtildi.



Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı da kaydedildi.



Resmi kurumların adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı, ayrıca ‘deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdanlarının dondurulduğu kaydedildi.