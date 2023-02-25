Bina yapalım derken bina yıktılar

Ankara'da bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle hasar gören 2 bina boşaltıldı.

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Ankara'da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gören bitişikteki 2 bina, güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 881. Sokak'ta inşaat için temel kazma çalışmaları yapılan alanın bitişiğindeki binaların saat 19.30 sıralarında sallanması üzerine, apartman sakinleri panikle dışarı çıktı.

İnşaat çalışmaları nedeniyle binanın temel kısmında göçük olduğunu gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Temel kazı alanında göçüğün oluştuğu alana iş makinesiyle dolgu yapıldı. Hasar gören 2 bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

 

GARAJIN ALTI OLDUĞU GİBİ, 3-4 METRE BOYUNCA KAYMIŞ

 Boşaltılan apartmanın sakini Akın Aygün, AA muhabirine, binanın önünde inşaat başladığından beri taş kırıldığını ve bu sürede evin sürekli sallandığını anlattı.

Aygün, "Deprem mi oluyor psikolojisine giriyorduk çünkü ev sallanıyordu. En son artık annem, ben ve binanın diğer sakinleri sürekli uyardık 'Çok fazla yaklaşmayın.' diye. Bugün 19.30 saatlerinde bir anda binada bir ses duyduk. Balkona çıktım direkt. Garajda çökme oluşmuş. Garajın altı olduğu gibi, 3-4 metre boyunca kaymış. Ondan sonra biz de hemen indik." dedi.

Binaların boşaltılması nedeniyle herkesin dışarıda beklediğini söyleyen Aygün ve diğer apartman sakinleri, konuya ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini öne sürerek tepki gösterdi.

# Bina

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