Hataylı depremzede çiftçiler: "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"

Türk çiftçisi için afet yok, tatil yok. Ülkenin en zor zamanlarında, hatta hayatın durduğu noktada bile onlar üretmekten vazgeçmiyor. Depremlerle ağır yara alan Hatay’da da çiftçiler, üretmeye devam ediyor.

Son Güncelleme:

Tarlalar sürülüyor, mısır ekiliyor, ağaçlar budanıyor. Hatay, yaralarını sararken yarınlarını üreterek yeniden inşa ediyor.

Hatay, depremlerde ağır yara aldı. Binlerce ev yıkıldı, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak çiftçiler, üretmeye devam ediyor.

Acılarını içlerine gömdüler. Kaybettikleri yakınlarını sonsuzluğa uğurlayıp, üretmek için tarlalarına döndüler.

Depoları yıkıldı. Ürünleri su altında kaldı. Kayıpları çok. Onlar yaraların elbirliğiyle sarılacağını söylüyor. Bölgede, mazota, gübreye ve bitki koruma ürünlerine ihtiyaç var.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir: "Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı"Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir: "Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı"Ekonomi
Bakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladıBakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladıEkonomi
# Hatay # hatay # çiftçi # depremzede

Benzer Videolar

Kışkırtıcı deprem paylaşımlarına ceza yağdı Kışkırtıcı deprem paylaşımlarına ceza yağdı
Tek harf yüzünden "Ölü" gözüküyordu: Hata düzeltildi Tek harf yüzünden "Ölü" gözüküyordu: Hata düzeltildi
"Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım" derken dolandırılmayın "Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım" derken dolandırılmayın
Bina yapalım derken bina yıktılar Bina yapalım derken bina yıktılar
"Muhalefetten bir şey olmayacağını depremde gördük" "Muhalefetten bir şey olmayacağını depremde gördük"
"Akşener ve Kılıçdaroğlu keşke aynı duyguyu yaşayabilseydi " "Akşener ve Kılıçdaroğlu keşke aynı duyguyu yaşayabilseydi "
“Sağlık hizmeti götüremediğimiz hiçbir vatandaşımız yok” “Sağlık hizmeti götüremediğimiz hiçbir vatandaşımız yok”
Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara akıl ve zeka oyunu dağıttı Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara akıl ve zeka oyunu dağıttı
Enkaz içindeki kültür korunacak Enkaz içindeki kültür korunacak
Deprem bölgesinde devlet-millet el ele Deprem bölgesinde devlet-millet el ele
Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye yükseldi Galeria Sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 12'ye yükseldi
Bakan Akar Hatay'da incelemelerde bulundu Bakan Akar Hatay'da incelemelerde bulundu
Çok Okunanlar
1 Rusya içindeki çok bilinmeyen özerk Türk Cumhuriyetleri
2 Naci Görür olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! İstanbul'dan sonra o ili de uyardı
3 25 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Macron'dan Türkçe mesaj
5 Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem