Hataylı depremzede çiftçiler: "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz"

Tarlalar sürülüyor, mısır ekiliyor, ağaçlar budanıyor. Hatay, yaralarını sararken yarınlarını üreterek yeniden inşa ediyor.



Hatay, depremlerde ağır yara aldı. Binlerce ev yıkıldı, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak çiftçiler, üretmeye devam ediyor.



Acılarını içlerine gömdüler. Kaybettikleri yakınlarını sonsuzluğa uğurlayıp, üretmek için tarlalarına döndüler.



Depoları yıkıldı. Ürünleri su altında kaldı. Kayıpları çok. Onlar yaraların elbirliğiyle sarılacağını söylüyor. Bölgede, mazota, gübreye ve bitki koruma ürünlerine ihtiyaç var.