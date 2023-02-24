Bakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi, öne çekilen desteklerle ilgili bilgiler verdi. Bakan Kirişçi, toplamda 13 milyar 836 milyon liranın hızlıca yatırılacağını söyledi. Kirişçi, hayvanların bakımlarıyla da ilgili yapılacak destekleri de dile getirdi.

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KİRİŞÇİ: "ÇİFTÇİLERİMİZE YAPACAĞIMIZ DESTEĞİ HIZLICA YATIRACAĞIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı.

- 11 ilde tarımsal üretime yönelik, eş zamanlı bütün destek ve planlama çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 Et ve Süt Kurumu'nun sütlerin satılması konusunda yardımcı olacağını söyleyen Bakan Kirişçi, TİGEM'in de genç ve gebe hayvanların da bakımını üstlendiğini belirtti:

- ESK bölgede pazarlama imkânı olmayan sütlerin satılmasını ve üretime kazandırılmasını koordine ediyor.

TİGEM gebe ve genç hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlendi.
Kirişçi, afet bölgesindeki barınak, ısınma ve veteriner çalışmalarına dikkat çekti:

- Barınakları yıkılan hayvan için 4 bin 399 hayvan çadırı dağıttık. Isınma ihtiyacı için 41 bin 61 ton odun verdik. Hayvan sağlığı için mobil veya seyyar veteriner klinikleri kuruyoruz.

DEPREMDE TELEF OLAN HAYVANLARIN DURUMU

Bakan Kirişçi, depremde telef olan hayvanların bedelsiz temin edileceğini söyledi:

- Depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitlerini yapıyoruz. Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovanı bedelsiz temin edeceğiz.

Kirişçi, ÇKS başvurusu yapıp vefat edenlerin desteklerini de mirasçılarına nakdi olarak verileceğini açıkladı:

- ÇKS başvurusunu yapıp vefat edenlerin mazot- gübre desteklerini mirasçılara nakit olarak ödeyeceğiz. 

 Açıklamaya göre Tarım Kredi'ye ve Ziraat Bankası'na borçlu olan afet bölgesindeki çiftçilerin ödemesi 1 yıl ertelendi:

- Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye olan sübvansiyonlu kredi borçları 1 yıl ertelendi.
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