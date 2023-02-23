Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 50 baz puan düşürerek 8.5'a çekti.



Banka yılın ilk toplantısında faizi yüzde 9'da sabit bırakmıştı.



Açıklanan karar metninde, depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.



İndirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.



Metinde, enflasyondaki iyileşmenin görülmesiyle birlikte depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izleneceği vurgulandı.