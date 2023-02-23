Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz 50 baz puan daha düşürüldü, yüzde 8,5'e indi. Açıklanan karar metninde, indirimin; deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme:

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 50 baz puan düşürerek 8.5'a çekti.

Banka yılın ilk toplantısında faizi yüzde 9'da sabit bırakmıştı.

Açıklanan karar metninde, depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İndirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.

Metinde, enflasyondaki iyileşmenin görülmesiyle birlikte depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izleneceği vurgulandı.

# Merkez Bankası # faiz

Benzer Videolar

Konteyner vurguncuları Konteyner vurguncuları
Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de
Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı
Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı? Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı?
Deprem bölgesinde yeni tedbirler devreye alınıyor Deprem bölgesinde yeni tedbirler devreye alınıyor
Depremde zarar gören araçlar ne olacak? Depremde zarar gören araçlar ne olacak?
Afşin'de çiftçiliğin canlandırılması için ne yapılmalı? Afşin'de çiftçiliğin canlandırılması için ne yapılmalı?
Adıyaman sanayicisi işçisini bekliyor Adıyaman sanayicisi işçisini bekliyor
Malatya’da fabrikalar şalter kalkmaya başladı Malatya’da fabrikalar şalter kalkmaya başladı
Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan odun desteği Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan odun desteği
Depremzede çiftçiler TMO'dan destek Depremzede çiftçiler TMO'dan destek
Çok Okunanlar
1 Prof. Dr. Naci Görür o şehri işaret etti: ''Endişeliyiz"
2 EYT'de ilk maaş ne zaman?
3 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?
4 İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi
5 Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu