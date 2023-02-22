Konteyner vurguncuları: 30 Bin TL'den 60 Bin TL'ye çıktı

Deprem bölgelerindeki barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner kent alanlarının kurulması planlanıyor. Tespit edilen bazı bölgelerde kuruluma da başlandı ancak bu durum fırsatçıları da piyasaya çıkarttı.



Bölgedeki iş dünyası örgütlerinin temsilcileri konteynerlerin OSB'lerin çevresine kurulabileceğini belirtiyor. Birçok işyeri fabrika çevresine işçilerin ve ailelerin konaklaması için konteynerler kurmaya başladı.



İş dünyası taleplerini dile getirirken artan konteyner fiyatlarına dikkat çektiler.



Hataylı bir iş insanı, “Bir ay önce bir projemiz için konteyner aldık. O zaman fiyat 36 bin liraydı. Şimdi aynı konteynerin 60-62 bin liraya çıktığını görüyoruz. En ucuz konteyner 50 bin liradan başlıyor. Fırsatçılık olduğunu düşünüyoruz. Hem konteyner üreticileri hem de sac üreticileri için.” dedi.



Söz konusu durum ise bir iki örnekle sınırlı kalmadı. Malatyalı bir iş insanı ise, “Dernek olarak konteyner alımı için kampanya açtık. 1.5 milyar lira buna harcanacak. İşte 15 bin konteyner 100 bin liradan hesapla. Bu konteynerler esasen çöp. Mecburen kısa sürede barınma sorununu çözmek için bu yola başvurduk. Barınma sorununu çözmek lazım.” ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ilde konut olarak kullanılacak prefabrik yapı ile konteynerlerde KDV oranını yüzde 1'e indirme kararını, depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla aldıklarını bildirdi ancak bu karar fırsatçıların önüne geçemedi.



Nakliye maliyetinin çok arttığını söyleyen konteyner satıcıları ise devletin konteyner kent kurulumlarında nakliye maliyetleri ile ilgili de bir tedbir alması gerektiğini söyledi