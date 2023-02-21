Malatya sanayisinin ayağa kalması için ne yapmalı?

Ulusal Kanal, Malatya ticaretinin kalbinin attığı noktaya gitti ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’na mikrofon uzattı. Sadıkoğlu, hasarlar sonrası sanayicinin ayağa kalması için devlet desteğinin şart olduğunu söyledi.

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Ulusal Kanal, Malatya ticaretinin kalbinin attığı noktaya gitti ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu’na mikrofon uzattı. Sadıkoğlu, hasarlar sonrası sanayicinin ayağa kalması için devlet desteğinin şart olduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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