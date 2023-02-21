AKUT köpeği "Rita", o da bir kahraman

 Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama kurtarma köpeği "Rita", enkaz altından 3 kişi ile bir kedinin sağ çıkarılmasına katkı sağladı.

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Belçika Malinois cinsi Rita, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a giden itfaiye ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmalarda aktif rol oynayan Rita, enkaz altından 3 kişi ile bir kedinin kurtarılmasını sağladı.

Rita'nın eğiticisi itfaiye personeli İsmail Ersoy, AA muhabirine, 2 yaşındaki köpeği ödüllendirme yöntemiyle eğittiklerini, Rita'nın yüksek koku alma duyusuyla enkaz altında sadece canlı insana tepki verdiğini söyledi.

Köpeğin enkazda yapılan aramayı bir oyun olarak gördüğünü ifade eden Ersoy, "Kullanmış olduğumuz bazı oyuncaklarımız var, top gibi. Biz olay olmasını beklemiyoruz, eğitimlerimizle devamlı çalışma içerisindeyiz. İnşaatların yıkılmış molozlarında olsun, yapay enkazlar olsun, çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Ersoy, deprem bölgesine gittiklerinde çok büyük bir felaketle karşılaştıklarını kaydederek, "Daha önce böyle bir afetle karşılaşmadık. Enkaza girdiğimiz an 2 kişiyi kurtardık. Sonrasında sabah nasıl oldu, akşam nasıl oldu, hiç farkında bile değildik. Rabbim inşallah bir daha böyle şeyler yaşatmaz." ifadelerini kullandı.

İsmail Ersoy, enkaz çalışmalarında Rita'nın canlı insana verdiği tepkilerden farklı bir tepki vermesiyle enkazda sıkışmış bir kediyi fark ederek kurtardıklarını da sözlerine ekledi.

RİTA'YA MAMA ÖDÜLÜ

Trabzon'da yaşayan Habil Kasap, sosyal medya aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldığını öğrendiği Rita'ya yaş ve kuru mama getirdi.

Kasap, hayvanların insanların sadık dostları olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Rita köpeğimizden Almanya'daki ablamın sayesinde haberdar olduk. Rita'nın orada günlerdir arama kurtarma yaptığını öğrendik. Biz de mama alarak Rita'ya ödül vermek istedik. En azından Rita için de bir şey yapmak istedik. Hayvanlar bizim dostlarımız, bu afette çok faydaları oldu." diye konuştu.

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