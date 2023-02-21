AFAD'dan Hatay depremi açıklaması: "Bu deprem bağımsız bir deprem"

Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı. Tatar, Hatay'da yaşanan depremlerin bağımsız bir deprem olduğunu aktardı. Bu depremlerden sonra 116 artçı depremin olduğunu da söyledi.

Son Güncelleme:

Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı. Tatar, Hatay'da yaşanan depremlerin bağımsız bir deprem olduğunu aktardı. Bu depremlerden sonra 116 artçı depremin olduğunu da söyledi.

# AFAD # hatay # deprem

Benzer Videolar

Hatay'da deprem sırasında yaşananlar kamerada Hatay'da deprem sırasında yaşananlar kamerada
Dünkü Hatay depreminde yaşananlar Dünkü Hatay depreminde yaşananlar
Samandağ ve Defne'de yıkım böyle görüntülendi Samandağ ve Defne'de yıkım böyle görüntülendi
Hatay'da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Hatay'da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye
Hatay'da deprem araç kamerasına böyle yansıdı Hatay'da deprem araç kamerasına böyle yansıdı
Beylikdüzü'nde zincirleme kaza Beylikdüzü'nde zincirleme kaza
Antakya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor Antakya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor Jandarma köy köy gezerek depremzedeleri tıraş ediyor
Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan "Asil" kurtarmış Azize ve 3 kızını, enkazda kalmaktan "Asil" kurtarmış
Hatay'daki deprem anı güvenlik kamerasında Hatay'daki deprem anı güvenlik kamerasında
Malatya'da şalterler kalkmaya başladı | Lale Delidağ Malatya'dan aktardı Malatya'da şalterler kalkmaya başladı | Lale Delidağ Malatya'dan aktardı
Çok Okunanlar
1 Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O illeri tek tek sıraladı
2 Depremlerle ilgili şaşırtıcı bilgiler
3 21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremde ışık patlaması neden olur?
5 Diyanet'ten Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu