AFAD'dan Hatay depremi açıklaması: "Bu deprem bağımsız bir deprem"
Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı. Tatar, Hatay'da yaşanan depremlerin bağımsız bir deprem olduğunu aktardı. Bu depremlerden sonra 116 artçı depremin olduğunu da söyledi.
Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili AFAD Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı. Tatar, Hatay'da yaşanan depremlerin bağımsız bir deprem olduğunu aktardı. Bu depremlerden sonra 116 artçı depremin olduğunu da söyledi.