Samandağ ve Defne'de yıkım böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün Defne ilçesinde meydana gelen depremle sarsılan Hatay'da, havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutunu ortaya koydu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehir merkezinde çok sayıda yıkımın yaşandığı Hatay, dün de Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçıyla sarsıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılmış veya ağır hasarlı çok sayıda bina, helikopterden görüntülendi.

Görüntülerde, depremler nedeniyle zarar gören çok sayıda tarihi yapı da yer alıyor.

Öte yandan, bölgede dünkü depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.